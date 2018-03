Blu-rays für "Mord im Orient Express" gewinnen

Was als luxuriöse Zugfahrt durch Europa beginnt, entwickelt sich schnell zu einer der stilvollsten, spannendsten und aufregendsten Mysterien der Literatur- und Filmgeschichte. Basierend auf dem gleichnamigen Buch der Bestsellerautorin Agatha Christie, erzählt "Mord im Orient Express" von dreizehn Fremden in einem Zug, die allesamt zu Verdächtigen in einem kniffligen Mordfall werden. Der Meisterdetektiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh) steht unter enormem Zeitdruck. Macht er den Täter nicht schleunigst ausfindig, könnte dieser erneut zuschlagen.

"Mord im Orient Express" besticht unter anderem durch eine prominente Top-Besetzung. Neben Kenneth Branagh sind unter anderem Johnny Depp, Willem Dafoe, Judi Dench, Daisy Ridley und Penélope Cruz in dem Krimi zu sehen. Interessantes Detail am Rande: Hercule Poirots gewaltiger Schurrbart ist in gewisser Weise der ersten Verfilmung des Romans aus dem Jahr 1974 geschuldet: Agatha Christie fand die Umsetzung ihres Buchs großartig, nur der Schnauzer des Detektivs (Albert Finney) war ihr zu mickrig.

Trailer von "Mord im Orient Express":



