Blu-rays für BATTLE OF THE SEXES gewinnen!

Sportlicher Schaukampf im Zeichen des Feminismus. Als erbitterte Rivalen sowohl auf dem Tennisplatz als auch in

der Geschlechterfrage lieferten Billie Jean King (Emma Stone) und Bobby Riggs (Steve Carell) ein kulturelles Spektakel, das hohe Wellen schlug.

"Battle of the Sexes - Gegen jede Regel" würdigt mit Herz, Humor und beißendem Witz diesen historischen Schlagabtausch, der nicht nur die Sportwelt nachhaltig veränderte! Eine ausführliche Review von "Battle of the Sexes - Gegen jede Regel" finden Sier HIER.

Das mitreißende Sport-Spektakel ist JETZT als Download und ab 29. März auf Blu-ray und DVD erhältlich!

