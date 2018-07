Blu-rays von SHAPE OF WATER gewinnen

Die Vereintigten Staaten in den frühen Sechzigern: In einer geheimen Einrichtung der US-amerikanischen Regierung freundet sich die stumme Putzfrau Elisa (Sally Hawkins) mit einem Versuchsobjekt an. Der Fischmann ist eine Mischung aus Mensch und Amphibie und verfügt über außergewöhnliche Kräfte.

Um das Wesen aus den Fängen des sadistischen Beamten Strickland (Michael Shannon) zu befreien, sichert sich Elisa die Hilfe ihres Nachbarn Giles (Richard Jenkins). Gemeinsam starten sie eine waghalsige Rettungsaktion.

Eine ausführliche Review von "Shape of Water" finden Sie HIER.

Das Gewinnspiel ist bis 25. Juli 2018 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Der Trailer von "Shape of Water":



