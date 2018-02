Bringt "Star Wars" toten Bösewicht zurück?

Wer "Star Wars Episode VIII: Die letzten Jedi" noch nicht gesehen hat, sollte an dieser Stelle aufhören zu lesen. Alle anderen wissen freilich schon längst, dass das letzte Kapitel der Sci-Fi-Saga

kurzen Prozess mit dem Nachfolger des Imperators machte.

Zwei Jahre lang (seit dem Erscheinen von Episode VII nämlich) zerbrachen sich die "Krieg der Sterne"-Fanboys den Kopf, welcher berühmte Schurke sich hinter der zerstörten Fassade von Supreme Leader Snoke (Andy Serkis) verstecken könnte. Regisseur und Drehbuchautor Rian Johnson ließ ihn jedoch von Kylo Ren (Adam Driver) in zwei Hälften schneiden, ohne das Geheimnis von Snokes Identität zu lüften.

Obwohl der Film laut "Box Office Mojo" weltweit über 1,3 Milliarden Dollar einspielte, waren viele "Star Wars"-Anhänger mit Episode VIII unzufrieden. Daran war zwar weniger das Schicksal des Oberschurken als die Jedi-uwürdigen Selbstzweifel von Luke Skywalker (Mark Hamill) schuld, da gewisse Änderungen beziehungsweise Relativierungen für den von J.J. Abrams inszenierten Nachfolger nicht ausgeschlossen sind, könnte aber auch Snoke eine neue Chance bekommen. Andy Serkis deutete das zumindest in einem Interview mit "/Film" an.

"Schaut mal, es ist 'Star Wars', also weiß man nicht wie Leben, oder ob Leben zurückkommen kann oder nicht. Ob man wiederbelebt oder zurückgebracht werden kann."

Des weiteren gibt Serkis an, vom plötzlichen Ableben Snoke "geschockt" gewesen zu sein. "Dramaturgisch gesehen hat es sich für diesen Moment im Film absolut richtig angefühlt, also habe ich es nicht in Frage gestellt. Ich denke einfach, es ist eine sehr, sehr wichtige Szene, also habe ich es nicht in Frage gestellt.

Jetzt holt der Schauspieler das nach: "Aber ich tue es, ich weiß, dass es die Fans mit einem Gefühl zurückgelassen hat... also sie haben da wirklich nach etwas gesucht. Und ich sage nur, wer weiß?"

Rian Johnson hat immerhin anklingen lassen, dass mehr Infos über Snoke im kommenden Film folgen könnten. Von einer Rückkehr war dabei nicht die Rede. Mit J.J. Abrams hat Andy Serkis übrigens noch nicht über "Star Wars Episode IX" gesprochen, die im Dezember 2019 anlaufen soll.

