Feuer am Set von neuem Bruce-Willis-Film

Regisseur Edward Norton konnte seinen Augen kaum glauben, als es mitten bei den Dreharbeiten von "Motherless Brooklyn" plötzlich zu brennen begann. Laut "Daily Mail" waren über 175 Einsatzkräfte sofort an Ort und Stelle und versuchten das Feuer zu löschen.

Die Filmcrew wurde dabei zwar nicht verletzt, aber ein Feuerwehrmann kam ums Leben. Die Brandursache ist noch unklar.

"Wir waren alle im Gebäude, als das Feuer ausbrach. Wir waren alle in Panik. Die Feuerwehrmänner waren so schnell da", twitterte Model und Schauspielerin Angelica Guillen nach dem Vorfall. Nach über zweieinhalb Stunden war das Feuer gelöscht.

This is so sad and upsetting. We were all there and we are safe. The NY fire department arrived so quick to set. My thoughts are with the family of this #hero firefighter 😔... https://t.co/HBDu5STL0z