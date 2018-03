Bruce Willis arbeitet am 6. Teil von "Stirb Langsam"

"Ich fliege nach Kalifornien und werde dort schauen, wie das Drehbuch vorangeht", sagte der Action-Superstar über den Fortschritt vom sechsten Teil von "Stirb Langsam".

Willis wird sich also demnächst wieder ins Feinripp-Unterleiberl schmeißen, um die Welt als hartgesottener Cop John McClane vor dem Bösen zu retten.

Pre- und Sequel

Bereits im vergangenen Herbst wurde bekanntgegeben, dass ein sechster Teil der beliebten Reihe in Planung sei. Von der Handlung her wird es eine Art Pre- und Sequel. Willis soll darin die Rolle des John McClane im Jetzt porträtieren, während ein bislang unbekannter Schauspieler den jungen John McClane als New Yorker Polizist spielen wird.

Stirb Langsam 5 :Ein guter Tag zum Sterben

(baf)