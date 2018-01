Wegen #MeToo-Kampagne 26. Januar 2018 08:57; Akt: 26.01.2018 09:30 Print

Casey Affleck bricht jahrelange Oscar-Tradition

2017 erhielt der 42-Jährige den Oscar für seine Rolle in "Manchester by the Sea". Wegen der #MeToo-Kampagne kommt er diesmal nicht zur Veranstaltung.