Cate Blanchett übernimmt Juryvorsitz in Cannes

Knapp vier Monate vor der Eröffnungsgala wartet das berühmteste Filmfestival der Welt bereits mit einem überaus prominenten Namen auf. Die zweifache Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett (beste Nebendarstellerin 2005 für "The Aviator", beste Hauptdarstellerin 2014 für "Blue Jasmine") wird bei der 71. Ausgabe der Festspiele die Jury leiten. Im Vorjahr hatte Filmemacher Pedro Almodóvar den Vorsitz innegehabt.

"Ich bin über die Jahre in vielerlei Gestalten in Cannes aufgetreten", so Blanchett (via "Deadline"), "als Schauspielerin, Produzentin, am Marktplatz, in der Gala und im Wettbewerb, aber niemals nur aus bloßer Freude, die Fülle an Filme sehen zu dürfen, die das Festival bereithält."

"Ich fühle mich geehrt, für das Privileg und die Verantwortung, diesen Jahr den Vorsitz der Jury zu übernehmen. Dieses Festival spielt eine entscheidende Rolle darin, die Welt zusammenzubringen, um Geschichten zu feiern; diese seltsamen und lebhaften Versuche, die alle Menschen teilen, verstehen und suchen."

Die Filmfestspiele von Cannes finden heuer von 8. bis 20. Mai statt. Cate Blanchett dürfte somit auch ihren Geburtstag an der Côte d’Azur feiern. Die Australierin wird am 14. Mai 49 Jahre alt.

(lfd)