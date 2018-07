Chewbacca-Darsteller brauchte Wirbelsäulen-OP

Mit 2,18 Metern hatte der britische Schauspieler Peter Mayhew die richtige Größe, um das imposante Fellkostüm von Han Solos treuem Co-Piloten Chewbacca zu füllen. Mayhews Gesicht war in den "Star Wars"-Filmen zwar nicht zu sehen, die Rolle machte ihn dennoch berühmt.

In den neuen "Krieg der Sterne"-Filmen verkörpert der ehemalige Basketballspieler Joonas Suotamo, immerhin 2,13 Meter groß, den beliebten Wookiee. Mayhew beschränkt seine "Star Wars"-Einsätze mit mittlerweile 74 Jahren auf Fan-Conventions. Eine musste er vor Kurzem absagen und erklärt jetzt den Grund dafür.

"Sorry, dass ich mich in letzter Zeit nicht gemeldet habe", twitterte Mayhew am 24. Juli. "Ich habe eine Operation an der Wirbelsäule geplant und mich dieser unterzogen, um meine Beweglichkeit zu verbessern. Sie war ein Erfolg und ich werde die nächsten Wochen damit verbringen, mich zu erholen. Ein großes Danke an die Ärzte, das Krankenhauspersonal, meine Familie und Freunde, die mir geholfen haben, das zu überstehen."

Die "Krieg der Sterne"-Fans, die Peter Mayhew bei der Londoner Film- und Comic-Con vermissten, werden dem ehemaligen Chewbacca-Darsteller mit Sicherheit nicht böse sein.

