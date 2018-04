Chris Pratt vs. T-Rex im "Jurassic World" TV-Spot

2015 startete Universal sein Reboot der "Jurassic Park"-Reihe, nun steht Teil zwei der Neuauflage - "Jurassic World: Das gefallene Königreich" auf dem Programm. Wie im Vorgänger werden dabei neben neuen, gefrässigen Dinos auch altbekannte Saurier-Lieblinge zu sehen sein, allen voran der Tyrannosaurus Rex.

Zuletzt half der gigantische Karnivore Owen Grady (Chris Pratt) aus der Patsche. Im neuen TV-Spot des Sequels hat er ihn allerdings zum Fressen gern. Gerade noch kann sich Owen in Sicherheit bringen, bevor die riesigen Kiefer über ihm zusammenschnappen.

Endlich Frauenpower!

Ebenfalls im neuen Clip zu sehen: Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), die in "Jurassic World" noch in Stöckelschuhen unterwegs war und sich kaum an der Action beteiligte, greift nun zur Waffe, um sich gegen die Echsen zu wehren.

"Jurassic World: Das gefallene Königreich" startet am 7. Juni 2018 in den österreichischen Kinos.

(lfd)