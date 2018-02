Chris Tucker bestätigt "Rush Hour 4"

Weder hat "Rush Hour" (1998) die Buddy-Cop-Komödie neu erfunden, noch sticht der Film aus irgendeinem anderen Grund aus den Filmgeschichtsbüchern heraus. Die Fan-Gemeinde des Actioners (und seiner zwei Fortsetzungen) ist dennoch riesig und wartet seit elf Jahren auf ein neues Kapitel der Reihe.

Chan und Tucker mit an Bord

Seit Längerem ist ein vierter Teil angedacht, fraglich war allerdings stets, ob die beiden Hauptdarsteller Jackie Chan und Chris Tucker für das Projekt zur Verfügung stehen würden. Letzterer befeuerte nun die kühnsten Hoffnungen der "Rush Hour"-Fans. auf dem ESPN-Podcast "The Plug" (via "Digital Spy") bestätigte er das Sequel. Der Film habe grünes Licht und "ja, wir arbeiten daran", so Tucker.

