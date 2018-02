Buhrufe für Robert Pattinson in Berlin

In der Theorie hört sich "Damsel" von den Brüdern David und Nathan Zellner lustig an. Ein Western, in dem die Herren der Schöpfung ein armes Mädchen (Mia Wasikowska) retten wollen. Nur, dass sich schnell herausstellt, dass die arme Prinzessin in Not gar nicht gerettet werden will und die Männer sich ständig zum Affen machen. Der verliebte Tropf im Film ist Robert Pattinson, das berühmte Gesicht, das den Film verkaufen soll.

Berlinale-Presse hasst "Damsel"

Premiere feierte "Damsel" beim Sundance Filmfestival. Dort wurde er gut aufgenommen. Berlin ist offenbar ein härteres Pflaster. Der Film wurde ausgebuht. Die Heldin sei zu eindimensional, die Story leicht infantil und die Originalität zu bemüht, urteilte die Presse.

Pattinson windet sich bei Frage über Liebe

Bei der Pressekonferenz anschließend wurde Star Pattinson, der schon Stammgast auf der Berlinale ist, nach der Liebe gefragt. Fies irgendwie, hat er sich doch vor gar nicht allzu langer Zeit von Langzeitfreundin und zuletzt Verlobter FKA twigs getrennt. Pattinson windet sich und versucht sich schließlich mit "das wahre Leben ist komplizierter" aus der Affäre zu ziehen.

Berlinale-Eröffnung: Hollywood-WOW-Effekt am Red Carpet

Berlinale 2018: Stars am Red Carpet

(lam)