Das Mikro stehlen? Nicht mit James Franco!

"The Room" gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten und genießt gerade deshalb Kultstatus. James Franco brachte die Geschichte hinter dem katastrophalen Dreh in die (US-)Kinos und wurde für "The Disaster Artist" mit einem Golden Globe als "Bester Hauptdarsteller in einer Komödie" ausgezeichnet.

Bei seiner Dankesrede brachte Franco den echten Tommy Wiseau mit auf die Bühne. Der wollte die Gelegenheit gleich nutzen, um sich das Mikro zu schnappen, wurde jedoch mit einer brüsken Armbewegung von Franco gestoppt.

The Disaster Artist

Es blieb bei einer lobenden Erwähnung für Tommy Wiseau. Dass er nicht zum Saal- und Fernseh-Publikum sprechen durfte, war sicherlich auch der zeitlich begrenzten Rede-Dauer zuzuschreiben. James Franco konne gerade noch seinem Bruder und Co-Star Dave Franco sowie seiner Mutter danken, als er musikalisch von der Bühne gescheucht wurde. Viele Fans von Wiseau zeigten sich in den Sozialen Medien dennoch enttäuscht darüber, dass der Filmemacher nicht zu Wort kam.

"The Disaster Artist" startet am 2. Februar 2018 in den österreichischen Kinos.

(lfd)