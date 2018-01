Das große "Fifty Shades of Grey"-Quiz

"Darker" steht frisch in den Buchhandlungen, Liam Payne und Rita Ora haben den offiziellen Song zum dritten und (vorerst) letzten "Fifty Shades"-Film veröffentlicht und selbiger startet am 8. Februar 2018 in den österreichischen Kinos. Der ideale Zeitpunkt, um sich Anas und Christians Geschichte ins Gedächtnis zu rufen...

In unserem großen "Fifty Shades of Grey"-Quiz können Sie unter Beweis stellen, dass sie bereits alles über die bisher erschienenen Bestseller (und ihre Verfilmungen) wissen - und erfahren vielleicht noch die eine oder andere prickelnde Info.

Fifty Shades of Grey - Befreite Lust (3. Teil)

