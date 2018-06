Das große Filmväter-Duell zum Vatertag

Macht Roger Murtaugh in "Lethal Weapon" nicht gerade Jagd auf die bösen Jungs, ist er ein hingebungsvoller Familienvater. Löwenkönig Mufasa erzieht seinen Sohn Simba in "Der König der Löwen" zum verantwortungsvollen Serengeti-Herrscher (bevor er das Zeitliche segnet). Bryan Mills reist in "96 Hours" um die halbe Welt um seine Tochter zu retten.

Nicht alle Filmfiguren, die im "heute.at"-Duell aufeinander treffen, sind derart vorbildhafte Erziehungsberechtigte, haben dafür aber andere Vorzüge. Wer von ihnen wird den Titel "Bester Filmvater" erringen?



(mpa, lfd)