Das hält Daisy Ridley von einer "Star Wars" Romanze

Im ersten Teil der neuen Trilogie ("Das Erwachen der Macht") sah es danach aus, als könnte Rey (Daisy Ridley) und Finn (John Boyega) bald mehr verbinden als eine platonische Freundschaft. Achtung, minimaler SPOILER: In "Die letzten Jedi" waren die beiden Protagonisten dann aber praktisch an den gegenüberliegenden Enden des Universums im Einsatz. Finn bekam zudem ein Busserl von Rose (Kelly Marie Tran) aufgedrückt, und Poe Dameron (Oscar Isaac) schmachtete Rey an. Geht es nach Daisy Ridley, wird es zwischen dem Piloten und der jungen Jedi aber nicht funken.

"Ich habe noch noch nicht mit JJ [Abrams, Regisseur und Co-Drehbuchautor von Episode IX, Anm.] gesprochen, aber... ich habe im letzten Jahr einen Film gemacht, der nicht romantisch ist. Ich denke, es ist wundervoll, Beziehungen zu haben, die nicht romantisch sind", erklärte die Schauspielerin in einem Interview mit "MTime" (via "Digital Spy").

"Ich denke man braucht nicht immer eine romantische Beziehung in Filmen, und ich denke freundschaftliche Beziehungen können in den Gesten und der Intimität und all dem romantisch sein. Also denke ich, dass - hoffentlich - Rey und Poe ein paar Szenen und so zusammen haben, das es da Intimität gibt. Aber ich denke, es braucht keine... für mich muss es keine romantische Liebe sein."

Mal sehen, was JJ Abrams und die Bosse von Lucasfilm und Mutterkonzern Disney dazu zu sagen haben. "Star Wars Episode IX" soll im Dezember 2019 in die Kinos kommen.

(lfd)