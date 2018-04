Das hält Mark Hamill von einer Neubesetzung Leias

Groß war die Trauer unter den "Krieg der Sterne"-Fans, als Carrie Fisher im Dezember 2016 verstarb; die Zukunft ihrer Figur Leia Organa ist seither ungewiss. Aus der Sci-Fi-Saga entfernen, mit CGI tricksen oder eine andere Schauspielerin in die Rolle stecken? Geht es nach Mark Hamill, in "Star Wars" als Leias Bruder Luke Skywalker zu sehen, ist Fisher "unersetzbar".

"Ich weiß nicht, was die spezifischen Pläne für diese Figur waren, aber auf die Art, in der Han Solo in [Episode] VII [und] Luke in VIII prominent hervorgehoben wurde, nahmen wir an, dass Leia in IX im Rampenlicht stehen würde. Vor allem aufgrund der Dynamik, Kylo Ren als ihren Sohn zu haben", erklärte Mark Hamill im Interview mit "Collider".

Mark Hamill

"Ich denke, es wäre schwer, neu zu casten, einfach weil sie so unauslöschlich mit der Figur verbunden ist. Sie haben schon die Möglichkeit ausgeschlossen, ihre Performance mit dem Computer zu generieren, wie sie es mit Peter Cushing [in 'Rogue One'] getan haben."

"Also hallo, das wird wirklich... nicht ein unüberwindbares Problem... aber ich weiß, dass das Drehbuch soweit fertig war, dass man bei Null anfangen musste, als wir [Carrie Fisher] verloren haben. Aber sie ist unersetzbar, soweit es mich betrifft."

Haarige Angelegenheit

Bei den "Star Wars"-Fans dürfte Hamills klare Ansage auf reichlich Gegenliebe stoßen. In den Sozialen Medien punktet der Schauspieler indes wie gewohnt mit viel Humor und Selbstironie. Unter dem Hashtag "Glamour ist nicht hübsch" teilte er eine wenig schmeichelhafte Bildcollage, die Luke Skywalker vor und nach dem Besuch in der Maske zeigt.

