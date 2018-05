Das hat das Kino unter Sternen 2018 zu bieten

Nach einem Jahr Pause werden am Karlsplatz wieder cineastische Leckerbissen verkostet. Los geht's am 29. Juni; "Fremd" lautet der heurige Themenschwerpunkt. Jeweils eine Stunde vor Filmbeginn wird das Publikum zu Gesprächen, Diskussionen, Musik und Rätselspielen eingeladen.

Ephemere Filme

Ein einzigartiges Zusatzprogramm macht die Kooperation mit dem Österreichischen Filmmuseum möglich. Ephemere Filme (Gebrauchs-, Amateurfilme) wurden ausgewählt, die die soziokulturelle Veränderung der Befindlichkeit Wiens dokumentieren. Diese Raritäten werden als Vorfilme eingesetzt.

Wonderama

Unter dem Motto Musik, Tanz, Gesang wurde wieder eine eigene Exil-Filmreihe in Kooperation mit Synema kuratiert. Viele deutschsprachige Filmschaffende haben ab den 30er Jahren die Wunderwelt des Musikfilms mitgestaltet. Die Reihe WONDERAMA zeigt eine feine Auswahl an herausragenden Filmmusicals dieser Zeit.

Das Programm:

29. Juni: Phaidros

30. Juni: Bock for President

1. Juli: Ceremuski

2. Juli: Good News

3. Juli: Brüder der Nacht

4. Juli: Bruder Jakob, schläfst du noch?

5. Juli: Spanien

6. Juli: Phantom Fremdes Wien + Unten

7. Juli: The Red Shoes

8. Juli: Das finstere Tal

9. Juli: Frau Maria und ... + Das erste und das das letzte Mal

10. Juli: Silk Stockings

11. Juli: The 5.000 Fingers of Dr. T

12. Juli: Jesus von Ottakring

13. Juli: Suzie Washington

14. Juli: 37 Grad + Boomeran + Der Ausflug

15. Juli: Carmen Jones

16. Juli: Jenseits des Krieges

17. Juli Oh... Rosalinda!!

18. Juli: 5/62 Fenstergucker + Ich schaff's einfach nimmer

19. Juli: Die Migrantigen

20. Juli: Licht

21. Juli: Publikumsfilm

Kino unter Sternen findet von 29. Juni bis 21. Juli 2018 täglich bei freiem Eintritt - und bei jedem Wetter - statt. Die Filme werden in Originalsprache und/oder mit englischen UT gezeigt. Um 20.30 Uhr beginnt jeweils das Vorprogramm, um 21:30 Uhr das Haupt-Screening.

Weiter Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Kino unter Sternen.



(lfd)