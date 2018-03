Für diesen Film brach sich Jeremy Renner die Arme

Bei der Hochzeit springt einer der Gäste plötzlich vom Sessel und sprinten den Gang hinunter. Den Arm hat er ausgestreckt, den Bräutigam im Visier. Der weicht jedoch im entscheidenden Moment aus und lässt den vermeintlichen Angreifer stattdessen in den Pfarrer krachen.

"Tag" handelt vom Fangen-Spielen ("playing tag" im Englischen), genauer gesagt, von einem legendären Spiel ehemaliger KlassenkameradInnen aus Washington. Einen Monat im Jahr war Jagdsaison, die Freunde flogen quer durch die USA, um hintereinander herzujagen. Im Film wurde einer von ihnen (Jeremy Renner) noch nie gefangen, die anderen (Jon Hamm, Isla Fisher, Hannibal Buress, Jake Johnson, Ed Helms) wollen ihn in seiner letzten Fangen-Saison besiegen.

"Tag" basiert tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Welch irre Ausmaße das Spiel annahm, zeigt sich auch in dessen Kino-Version. Jeremy Renner brach sich seinen rechten Ellenbogen und sein linkes Handgelenk bei einem Stunt für Komödie. Der erste Trailer verspricht trotzdem großartige Unterhaltung.

"Tag" (voraussichtlicher deutscher Titel: "Catch Me!") startet am 26. Juli 2018 in den österreichischen Kinos.





(lfd)