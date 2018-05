Das sagt Harrison Ford zu "Solo: A Star Wars Story"

"Star Wars" (1977) machte Harrison Ford zum Superstar. In den folgenden Jahren wurde dem Schauspieler die Rolle des Han Solo dennoch immer mehr zur Last. Dass er in Episode VI (1983) mitspielen würde, war alles andere als gewiss, sein Auftritt in "Das Erwachen der Macht" (2015) für viele seiner Fans eine absolute Überraschung.

Han Solo wurde größer als Harrison Ford, und hätte letzterer nicht 1981 Indiana Jones verkörpert, der ebenfalls in Windeseile zum Kulthelden avancierte, wäre es vielleicht auch dabei geblieben. Ford schaffte es zwar aus Solos Schatten, spürte ihn aber seine gesamte Karriere lang hinter sich.

Als 2016 nur noch Alden Taron Egerton, Jack Reynor und Alden Ehrenreich (der sich schließlich durchsetzte) im Rennen um den Part des jungen Han waren, riet Harrison Ford seinen potentiellen Nachfolgern: "Macht es nicht."

Was also sagt Ford nun zwei Jahre später zum fertigen Film? Im Gespräch mit "Movie Web" versicherte "Solo"-Regisseur Ron Howard, dass Ford der Streifen gefallen habe. "Ich habe nie gehört, dass Harrison etwas überschwänglich gelobt hätte", so der Filmemacher, "und er hat wahnsinnig davon geschwärmt. Er sagte 'Alden hat es punktgenau getroffen. Er hat es zu seiner [Rolle] gemacht."

Eine spoilerfreie Review von "Solo" finden Sie HIER. Das "Star Wars"-Spin-off ist sei 24. Mai in den österreichischen Kinos zu sehen.





