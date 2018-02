"Deadpool" macht Josh Brolin 33 Jahre jünger

Heute ist der 50. Geburtstag von Josh Brolin! Ryan Reynolds hat ihm auf witzige Art auf Instagram gratuliert. Das Foto zeigt "Deadpool", der gerade ein Gemälde von Brolin anfertigt. Eigentlich malt er aber nicht Brolin, sondern seine Figur “Brand” Walsh aus dem 1985 erschienenen Film "Die Goonies". Das ist mittlerweile 33 Jahre her.

Das Foto kommentiert Reynolds mit den Worten: "Alles Gute zum Geburtstag, Brolin. Du schaust nicht einen Tag älter als 40 aus." Dass der Schauspieler bereits 50 wird, hat Reynolds wahrscheinlich "vergessen". Brolin wird in "Deadpool 2" in die Rolle des Bösewichts Cable schlüpfen.

Deadpool

Übrigens: Im neuen "Deadpool 2"-Trailer gibt es auch eine Anspielung auf "Die Goonies". Ryan Reynolds trägt als Deadpool das selbe T-Shirt wie Chuck in "Die Goonies".

"Deadpool 2" kommt am 31. Mai 2018 in die österreichischen Kinos.

Buddy of mine pointed out Wade is wearing the exact same shirt Chunk wears in ‘Goonies,’ which tells me #Deadpool2 is going to have some fantastic Easter eggs! https://t.co/QBfiq34Oxi pic.twitter.com/7QA0cAFrs5