Deadpool crasht Twitter-Video von Hugh Jackman

Ob es je ein "X-Men"-Crossover zwischen Deadpool und Wolverine geben wird, ist mehr als fraglich. Hugh Jackman hat die Adamantiumkrallen nach "Logan" (2017) an den Nagel gehängt und mit Wolverine abgeschlossen. Reynolds, ab 17. Mai mit "Deadpool 2" in den Kinos, scheint trotzdem noch nicht aufgegeben zu haben...

Nun hat es Deadpool immerhin in Hugh Jackmans Hotelzimmer geschafft. Der australische Schauspieler nimmt gerade ein Video auf, als der vorlaute Comic-Söldner ihm mit einer Darbietung von "Tomorrow" (aus dem Musical "Annie") dazwischenfunkt.

When you’re trying to record a heartfelt birthday message .... but are interrupted by the least greatest showman. @VancityReynolds pic.twitter.com/RwlE4IXFX1 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 27. April 2018

"Wenn du versuchst, eine tief empfundene Geburtstagsbotschaft aufzunehmen... aber vom Least Greatest Showman unterbrochen wirst", kommentiert Jackman den Clip mit einer Anspielung auf sein eigenes Musical "Greatest Showman" (2017).

Am Ende des Videos trällern die beiden dann noch gemeinsam den alten Gassenhauer "Who Let The Dogs Out" der Baha Men. "Wer hat die Hunde rausgelassen?" fragt Deadpool, "Niemand hat das Mysterium je gelöst."

Der Trailer von "Deadpool 2":



(lfd)