Deadpool lässt in neuem Trailer die Puppen tanzen

Ryan Reynolds und sein Alter Ego Deadpool verkürzen die Zeit bis zum Filmstart des 2. Teils im Mai mit viel Blödsinn, der meist weit jenseits der Grenze zum guten Geschmack ist.

Jeder Tailer ist ein Schmankerl, jedes Instagram-Posting ein Schenkelklopfer - immer vorausgesetzt man legt keinen Wert auf political correctness.

Im brandneuen Trailer stellt Deadpool seinen neuen Partner in Crime "Cable" (Josh Brolin) vor. Und weil der Held in Ganzkörperstrumpfhose am Trailer etwas auszusetzen hat, stellt er die Szenen kurzerhand mit Puppen nach. Trotzdem kommen die Special Effects nicht zu kurz. Wie das gehen soll? Siehe Video oben.

Ebenfalls Comedy-Gold: das neueste Instagram-Meisterwerk



(lam)