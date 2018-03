Deadpool verrät, wer Beyoncé gebissen hat

Im Mai startet Deadpool (Ryan Reynolds) in sein zweites Kinoabenteuer. Mit der geplanten Animationsserie über den politisch so gar nicht korrekten, Gewalt-affinen Comic-Söldner sieht es hingegen schlecht aus.

Deadpool

Schauspieler Donald Glover ("Atlanta", "Spider-Man: Homecoming") und sein Bruder Stephen hätten die Serie für den Sender "FX" entwickeln sollen. Angeblich stieg Donald aus terminlichen Gründen aus und verpasste dem Projekt damit den Todesstoß. Auf Twitter bezeichnete der 34-Jährige diese Angaben allerdings als falsch.

for the record: i wasnt too busy to work on deadpool.

"Um das klarzustellen: Ich war nicht zu beschäftigt, um an 'Deadpool' zu arbeiten", stellte er klar und unterstrich seine Behauptung, indem er einige Seiten des von ihm verfassten "Deadpool"-Skripts veröffentlichte.

Auf einer davon findet sich eine Referenz zu einem topaktuellen Hollywood-Skandal: Beyoncé soll auf einer Party von einer unter Drogeneinfluss stehenden Schauspielerin gebissen worden sein. Der Name der Angreiferin ist ein gut gehütetes Geheimnis. Glovers Deadpool hat aber eine Antwort.

"Sanaa Lathan hat Beyoncé ins Gesicht gebissen!" verkündet der Söldner, bevor er erleichert zurückrudert: "Warte. Gottseidank. Es war Jennifer Lawrence. Die hab ich immer schon gehasst. Kein Problem."

Jenny statt Sanaa?

Sanaa Lathan ("Family Guy", "American Assassin") war von Beyoncés Fans verdächtigt worden, weil sie ebenfalls auf der Gästeliste der besagten Party gestanden hatte. Via Twitter wehrte sich die Aktrice aber gegen die Vorwürfe.

Y’all are funny. Under no circumstances did I bite Beyonce and if I did it would’ve been a love bite 💋