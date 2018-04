Deadpool zeigt Krebs den rosa Mittelfinger

Die Produktionsfirma 20th Century Fox und "Deadpool"-Macher Ryan Reynolds haben sich mit der Online-Fundraising Plattform "Omaze" zusammengetan, um gemeinsam die "Fuck Cancer"-Organisation zu unterstützen.

Auch wenn es um ein ernstes Thema geht, kommt dabei der Spaß nicht zu kurz. Es ist schließlich Deadpool, der für die Sache wirbt.

In einem kurzen Videoclip tausche der "Merc with a mouth" seinen roten Kampfanzug gegen einen rosafarbenen (Die Rosa Schleife ist das internationale Symbol für den Kampf gegen Brustkrebs, Anm.).

Spenden und gewinnen

In gewohnt schräger Deadpool-Manier macht der Superheld auf die Kampagne aufmerksam und fordert die Zuseher auf, sich mit Spenden an der guten Sache zu beteiligen. Jeder, der das macht, hat dann die Chance, einen pinkfarbenen Deadpool-Anzug zu gewinnen. Mitmachen kann man HIER.

"Deadpool 2" läuft am 17. Mai in den heimischen Kinos an.

Deadpool

(baf)