Denzel Washington ballert wieder für die gute Sache

Früher war Robert McCall (Washington) ein Elite-Soldat, heute lebt der in die Jahre gekommene Waffen- und Nahkampfexperte als Taxifahrer unter dem Radar. Nur Roberts alte Freundin Susan Plummer (Melissa Leo) kennt seine Vergangenheit. Als sie ermordet wird, schwört er blutige Rache.

2014 war Denzel Washington erstmals als "The Equalizer" im Einsatz. Sein Racheengel ist ein stoischer Profikiller mit MacGyver-Anleihen und ein absoluter Gewinn für das Action-Genre. Im zweiten Teil stößt "Narcos"-Star Pedro Pascal zum Cast.

Für die Regie zeichnet erneut Antoine Fuqua verantwortlich. Washington arbeitete schon oft mit dem Filmemacher zusammen - unter anderem für den Thriller "Training Day" (2001), der dem Schauspieler den Oscar als bester Hauptdarsteller einbrachte.

Hier der erste Trailer von "The Equalizer 2":



"The Equalizer 2" startet am 17. August 2018 in den österreichischen Kinos.

(lfd)