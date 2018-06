Der Cast von "It: Chapter 2" ist endlich komplett!

Als Kinder fügten Bill Denbrough und sein Losers' Club dem Horrorclown Pennywise (Bill Skarsgård) eine empfindliche Niederlage zu, als Erwachsene kehren sie in die Kanalisation von Derry zurück, um der Bestie endgültig den Garaus zu machen.

Ein Mann fehlte noch in den Reihen der unerschrockenen Verlierer, nun ist auch die letzte Personalie geklärt. Isaiah Mustafa ergatterte die letzte vakante Hauptrolle von "It: Chapter 2". Der 44-Jährige schlüpft in die Rolle von Mike Hanlon und heftet sich (unter anderem) mit Jessica Chastain und James McAvoy an Pennywise' Fersen.

Isaiah ist vor allem aus der TV-Serie "Shadowhunters: The Mortal Instruments" und den Werbespots von Old Spice bekannt.

"It: Chapter 2" startet im Herbst 2019 in den österreichischen Kinos.





(lfd)