Der Slender Man gruselt in neuem, grausigem Trailer

Groß, blass und hager lauert er im Hintergrund alter Fotografien, die Gesichtszüge unkenntlich, der unnatürlich in die Länge gezerrte Körper in einen dunklen Anzug verpackt. Der Slender Man, 2009 für einen Photoshop-Contest erfunden, ist eine Mischung aus Popkultur-Phänomen, modernem Schreckgespenst und Urban Legend. Traurige Bekanntheit erreichte er durch einen Mordversuch in Wisconsin: Zwei zwölfjährige Mädchen stachen 19 Mal auf eine Freundin ein, um den Slender Man zu beeindrucken.

Im kommenden Film terrorisiert die Horrorgestalt die Teenager einer amerikanischen Kleinstadt. Eines der Mädels stößt per Internet-Recherche auf den Slender Man und verschwindet kurz darauf spurlos. Um sie zurückzuholen, beschwören ihre Freundinnen den übernatürlichen Übeltäter und öffnen ihm damit Tür und Tor zu ihrer Gedankenwelt. "Er nistet sich in deinem Kopf ein wie ein Virus", heißt es im neuen Trailer des Gruselfilms. "Manche schnappt er sich, andere treibt er in den Wahnsinn. Wenn du ihn einmal gesehen hast, musst du ihn immer sehen."

"Slender Man" startet am 23. August 2018 in den österreichischen Kinos.

