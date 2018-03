Der Trailer-Teaser von "Fantastic Beasts 2" ist da

Eine Vorschau auf die Vorschau? Längst keine Seltenheit mehr im digitalen Zeitalter! Der neue Trailer, der den Twitter-Usern auf diese Weise angepriesen wird, ist aber auch etwas Besonderes, gewährt er doch erste Einblicke in die Fortsetzung von "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind".

Get your #WandsReady. The Wizarding World journey continues with #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald Teaser Trailer on Tuesday, March 13. https://t.co/V7CDXAvHmv pic.twitter.com/1ahcSS12zj