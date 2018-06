Der erste "Creed 2"-Trailer stellt Viktor Drago vor

Zum Champion schaffte es Adonis Creed (Michael B. Jordan) in seinem ersten Kinofilm noch nicht, lieferte aber eine gehörige Talentprobe. In der Fortsetzung will der Boxer nun endlich nach den Sternen greifen - und holt sich den Titel im Halbschwergewicht.

Die nächste Herausforderung wartet aber bereits: Viktor (Florian Munteanu), der Sohn von Ivan Drago (Dolph Lundgren), der Adonis' Vater einst im Ring tötete, fordert den Creed-Sprössling zum Kampf. Adonis bittet Rocky Balboa (Sylvester Stallone), ihm einmal mehr als Trainer zur Seite zu stehen.

"Creed 2" startet im November 2018 in den Kinos.





(lfd)