Der 1. "Der Grinch"-Trailer bringt grüne Weihachten

Dieses Weihnachten wird grün und grummelig! Illumination und Universal ("Ich, einfach unverbesserlich", "Die Minions", "Pets") bringen den Kinderbuchklassiker "Der Grinch" als Animationsabenteuer in die Kinos.

Whoville muss zittern

Einsam und zurückgezogen lebt der Grinch in einer Höhle auf dem Berg Mount Crumpet, umgeben von skurrilen Erfindungen und merkwürdigen Apparaten, die ihm den Alltag erleichtern. Dort ist wunderbar einsam, lediglich der treue Hund Max leistet dem brummigen Griesgram Gesellschaft. Seinen Nachbarn, den Bewohnern des kleinen Städtchens Whoville, begegnet der Grinch lediglich, wenn ihm das Essen ausgeht.

Doch stören sie regelmäßig seine stille Abgeschiedenheit mit den von Jahr zu Jahr pompöser gestalteten Weihnachtsfeierlichkeiten. Als dieses Jahr das Fest der Liebe vor der Tür steht, fasst er verbittert einen Plan: der Grinch wird Weihnachten stehlen! Mit einem herrenlosen Rentier vor seinem Schlitten gibt er sich als Weihnachtsmann aus, und will Geschenke, Christbäume und sogar das Festessen aus den Häusern von Whoville entwenden.

Währenddessen hat sich Cindy-Lou Who - ein junges Mädchen, das die Weihnachtszeit mit all ihren Bräuchen überschwänglich zelebriert - in den Kopf gesetzt, den Weihnachtsmann auf seiner Heiligabend-Runde zu erwischen, um ihm für die Unterstützung ihrer überarbeiteten Mutter zu danken. Als der Heiligabend naht, drohen ihre guten Absichten mit der schändlichen Intrige des Grinch zu kollidieren. Wird Cindy-Lou endlich den Weihnachtsmann treffen? Oder gelingt es dem Grinch, den Festtagstrubel der Whos für alle Zeit zum Schweigen zu bringen?

"Der Grinch" startet am 29. November 2018 in den österreichischen Kinos.



