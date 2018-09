Der erste Trailer von "A Star is Born" ist da!

Ein abgewrackter Country-Sänger stößt auf ein junges Talent, eine Songwriterin, die zu schüchtern ist, um ihre Lieder selbst zu singen. Ihre Nummern verhelfen ihm erneut zu Ruhm, er wiederum verliebt holt sie auf die Bühne und macht sie zum Star.

Die Story ist ein Hollywood-Evergreen und wurde bereits mehrfach verfilmt. Nun feiert Bradley Cooper damit sein Regie-Debüt und spielt auch gleich die männliche Hauptrolle. Keine Geringere als Lady Gaga ist dabei an seiner Seite zu sehen.

"Fast alle sagen, dass ihnen gefällt wie ich singe, aber dass ihnen nicht gefällt, wie ich aussehe", sagt ihre Filmfigur Ally im ersten Trailer. Auch im wirklichen Leben musste Lady Gaga solche Hürden überwinden; wie viel davon in ihre Kino-Performance eingeflossen ist bekommen wir am 4. Oktober 2018 zu sehen. Dann nämlich startet "A Star is Born" in den österreichischen Kinos.

(lfd)