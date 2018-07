Das ist der neue Trailer von "Alita, Battle Angel"

Auf einem Schrottplatz findet Dr. Dyson Ido das Cyborg-Mädchen Alita (Rosa Salazar) und peppelt sie auf. An ihre Vergangenheit kann sich das junge Ding nicht erinnern, entdeckt aber bald, dass ihr künstlicher Körper zur tödlichen Kampfmaschine taugt.

Der brandneue Trailer der Manga-Verfilmung feiert am 23. Juli gegen 17 Uhr Weltpremiere. Direkt im Anschluss daran stellen sich James Cameron, Robert Rodriguez, Jon Landau und Rosa Salazar in einem Facebook-Livechat den Fragen der Fans. HIER kann man sich ab 17 Uhr daran beteiligen.

"Sin City"-geeicht

Regisseur Robert Rodriguez hat Erfahrung in der Adaption von Kultcomics. 2005 brachte er Frank Millers "Sin City" in die Kinos und hielt sich so genau ans Quellmaterial, dass er Miller auch gleich als Co-Regisseur angab.

Manga-Verfilmung

Zum bahnbrechenden Box-Office-Erfolg wurde "Sin City" aber nicht, und die Fortsetzung aus dem Jahr 2014 fiel vollends durch. Nun wagt sich Rodriguez an einen anderen, nicht weniger heiklen Stoff...

Auch bei "Alita: Battle Angel" tummeln sich einige Stars im Cast; ob das die Fan-Gemeinde der Mangas überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Der neue Trailer des Films sieht jedenfalls nach einem spektakulären Sci-Fi/Action-Spektakel aus.

"Alita: Battle Angel" startet am 20. Dezember 2018 in den österreichischen Kinos.



