Der neue Trailer von "Deadpool 2" ist da!

Bescheiden, brav und bieder die Welt retten? Keine Chance! Wade Wilson alias Deadpool (Ryan Reynolds) ist nicht wie andere Superhelden. Reißt er seine Witze, steigt sogar den schamlosesten Political-Correctness-Allergikern die Schamesröte ins Gesicht; zückt er seine Katanas, muss im Normalfall der Filmbestatter anrücken.

Teaser-Plakat von "Deadpool 2" (Bild: Twentieth Century Fox) Teaser-Plakat von "Deadpool 2" (Bild: Twentieth Century Fox)

Lange musste Ryan Reynolds um die Umsetzung der "Deadpool"-Comics kämpfen, vehement setzte er sich für ein R-Rating (keine Altersfreigabe), um den Marvel-Vorlagen gerecht zu werden. Es hat sich ausgezahlt: "Deadpool" avancierte Anfang 2016 zum erfolgreichsten Film aus dem "X-Men"-Universum.

Im neuen Trailer der Fortsetzung legt sich der "Merc with a mouth" mit dem zeitreisenden Krieger und Cyclops-Spross Cable (Josh Brolin) an, albert Deadpool in Charles Xaviers Rollstuhl herum, greift Colossus an seinen heldenhaften Metallhintern und gründet nebenbei eine neue Filmfranchise - die "X Force". Viel Vergnügen...

"Deadpool 2" startet am 17. Mai 2018 in den österreichischen Kinos.



(lfd)