Deshalb stoppt Lucasfilm alle "Star Wars" Spin-Offs

Aus die Maus für Kopfgeldjäger Boba Fett und Jedi-Lehrer Obi-Wan Kenobi, wie der üblicherweise gut informierte "Collider" berichtet. Es hätten in den kommenden Jahren gleich mehrere "Star Wars"-Ableger kommen sollen. An einigen wurde bereits gearbeitet.

Muss aussetzen: Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi (Bild: Lucasfilm) Boba Fett (Bild: imago stock & people) Muss aussetzen: Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi (Bild: Lucasfilm)Boba Fett (Bild: imago stock & people)

Am Abstellgleis: Boba Fett, Obi-Wan

Boba Fett, der Held aller "Star Wars"-Übernerds wäre das Baby von James Mangold geworden. Der brachte zuletzt den "Logan"-Film in die Kinos. Für den Spin-Off hätte er sowohl das Drehbuch schreiben sollen als auch Regie geführt. Beim Obi-Wan-Film war die Produktion bereits angelaufen.

"Magere" Einspielergebnisse

Beide Projekte wurde eingefroren. Schuld daran ist "Solo". Den Verantwortlichen von Lucasfilm war das Klingeln der Kinokassen zu leise. Zwar waren die Einspielergebnisse (84,5 Millionen Dollar am ersten Wochenende) gar nicht so schlecht, gegen "Roge One" (155 Millionen) stank der junge Solo aber ordentlich ab. Es wird spekuliert, dass der Starttermin im Mai am mäßigen Erfolg von "Solo" schuld sein könnte.

Star Wars IX, X, XI und XII kommen

Lucasfilm will sich deshalb - zumindest nach momentanem Stand" auf "Star Wars IX" konzentrieren. Auch die nächsten drei Filme der Reihe sind nicht vom Tisch. "Star Wars" Fans müssen also nicht komplett verzweifeln.

