"Murer" gewinnt die Diagonale: Alle Preisträger

Bei der Eröffnung der 21. Diagonale in Graz feierte "Murer - Anatomie eines Prozesses" seine Weltpremiere. Wenige Tage später bekommt der Film den Großen Diagonale-Spielfilmpreis. Die preisgekrönte Geschichte basiert auf den Prozessakten des Steirers und ehemaligen SS-Führers Franz Murer, der während seiner Zuständigkeit für das Ghetto in Vilnius den Beinahmen "Schlächter von Wilna" bekam. 1963 wurde er nach einem politisch gesteuerten Prozess in Graz freigesprochen. Hier geht's zur Rezension des Diagonale-Gewinners.

Regisseur und Drehbuchautor Christian Frosch war vor Ort, um seine Auszeichnung entgegenzunehmen. Der Preis ist mit 21.000 Euro dotiert.

Flüchtlinge am Brenner: Hier sprechen die Anrainer

Den Preis für die beste Dokumentation holte sich Nikolaus Geyrhalter ("Unser täglich Brot") für "Die bauliche Maßnahme". 2017 stellte sich der Filmemacher an die Brennergrenze. Während man in Wien überlegte, Panzer auffahren zu lassen obwohl die Flüchtlingswelle am abflauen war, befragte der Regisseur die Menschen vor Ort.

Großer Diagonale-Preis des Landes Steiermark Bester Dokumentarfilm geht an Nikolaus Geyrhalter für "Die bauliche Maßnahme" pic.twitter.com/i3UXmR1SuK — Diagonale (@Diagonale_at) 17. März 2018



Weitere Preisträger:



Der Diagonale-Preis Kurzspielfilm geht an Bernhard Wenger für "ENTSCHULDIGUNG, ICH SUCHE DEN TISCHTENNISRAUM UND MEINE FREUNDIN" pic.twitter.com/2zH59eLhqh — Diagonale (@Diagonale_at) 17. März 2018

Der Diagonale-Preis Bildgestaltung des Verbandes österreichischer Kameraleute AAC geht an Serafin Spitzer für "Gwendolyn" pic.twitter.com/ioozazu410 — Diagonale (@Diagonale_at) 17. März 2018

Der Diagonale-Preis Bildgestaltung des Verbandes österreichischer Kameraleute AAC geht an Mariel Baqueiro für "Hagazussa" pic.twitter.com/BDAWtS5IdN — Diagonale (@Diagonale_at) 17. März 2018

Die Diagonale-Schauspielpreise in Kooperation mit der VdFS wird als Ensemblepreis vergeben und geht an

die Schauspieler/innen von "L'ANIMALE" und "COPS" pic.twitter.com/GkWeTADm5n — Diagonale (@Diagonale_at) 17. März 2018

Der Diagonale-Preis Kurzdokumentarfilm der Diözese Graz-Seckau geht an Kristina Schranz für "Ars Moriendi oder die Kunst des Lebens" pic.twitter.com/IWlb3TDqvL — Diagonale (@Diagonale_at) 17. März 2018

Der Diagonale-Preis Schnitt des Verbandes Filmschnitt aea geht an Joana Scrinzi für "Gwendolyn" und "NICHT VON SCHLECHTEN ELTERN" pic.twitter.com/Bhr23Zy9xg — Diagonale (@Diagonale_at) 17. März 2018

Der Diagonale-Preis Schnitt des Verbandes Filmschnitt aea geht an Niki Mossböck für "LICHT" und "Life Guidance" pic.twitter.com/mhqmePtO1G — Diagonale (@Diagonale_at) 17. März 2018

Der Diagonale-Preis Sounddesign des Verbandes österreichischer Sounddesigner/innen VOESD geht an Niklas Kammertöns für "Hagazussa" pic.twitter.com/vViKQBVidL — Diagonale (@Diagonale_at) 17. März 2018

Der Diagonale-Preis Sounddesign des Verbandes österreichischer Sounddesigner/innen VOESD geht an Sergey Martynyuk für "Zu ebener Erde" pic.twitter.com/mWgWYd8x5C — Diagonale (@Diagonale_at) 17. März 2018

Der Preis für außergewöhnliche Produktionsleistungen der VAM – Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien wird geteilt und geht ex aequo an RitzlFilm für "Die beste aller Welten" und Minifilm für "Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft" pic.twitter.com/zBUXBUFTmd — Diagonale (@Diagonale_at) 17. März 2018

Der Diagonale-Preis der Jugendjury des Landes Steiermark geht an Bernhard Wenger für "ENTSCHULDIGUNG, ICH SUCHE DEN TISCHTENNISRAUM UND MEINE FREUNDIN" pic.twitter.com/XfI0R0T6Fd — Diagonale (@Diagonale_at) 17. März 2018

Der Diagonale-Preis Kostümbild des Verbandes österreichischer Filmausstatter/innen VÖF geht an Peter Paradies und Moritz M. Polansky für "Phaidros" pic.twitter.com/slVytw9Moi — Diagonale (@Diagonale_at) 17. März 2018

Der Diagonale-Preis Szenenbild des Verbandes österreichischer Filmausstatter/innen VÖF geht an Paul Horn für "Phaidros" pic.twitter.com/Z6CkgwhDGp — Diagonale (@Diagonale_at) 17. März 2018

Diagonale-Preis Innovatives Kino der Stadt Graz

Bester innovativer Film, Experimental oder Animationsfilm geht an Johann Lurf für "★" pic.twitter.com/tBOaQsBG5I — Diagonale (@Diagonale_at) 17. März 2018

(lam)