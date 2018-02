Die Academy gibt neue Oscar Presenter bekannt

Am 4. März finden in Los Angeles zum 90. Mal die Oscars statt. Nach mitteleuropäischer Zeit beginnt die Show in den frühen Morgenstunden des 5. März ("Heute.at" tickert live). Dabei stehen neben den Preisträgern auch die sogenannten "Presenter" auf der Bühne, als jene Schauspieler und Aktricen, die Kategorien sowie Nominierte vorstellen und das Mikro schließlich den glücklichen Gewinnern übergeben.

Die Rekorde der Oscars in Bildern

Die Prominenz-Dichte bei den Presentern ist unglaublich hoch. Die aktuellen Neuzugänge für die Oscars 2018 veröffentlichte die Academy nun via Instagram. Mit dabei sind etwa Christopher Walken (Oscar 1979 für "The Deer Hunter"), Sandra Bullock (Oscar 2010 für "Blind Side"), Jane Fonda (Oscars 1972 für "Klute" und 1979 für "Coming Home"), Lupita Nyong'o (Oscar 2014 für "12 Years a Slave"), Nicole Kidman (Oscar 2003 für "The Hours") und Matthew McConaughey (Oscar 2014 für "Dallas Buyers Club").

Auch Ashley Judd wird als Presenter fungieren. Sie war 2017 unter anderem in den Serien "Twin Peaks" und "Berlin Station" zu sehen. Darüber hinaus brachte sie die Enthüllungen über Harvey Weinstein ins Rollen - man darf daher gespannt sein, ob sie #metoo auf die Oscar-Bühne bringt.

Zuvor waren bereits einige Presenter festgestanden, darunter etwa "Star Wars"-Ikone Mark Hamill, "Wonder Woman" Gal Gadot, "Black Panther" Chadwick Boseman und "Spider-Man" Tom Holland. Late-Night-Show-Moderator Jimmy Kimmel moderiert die Gala. Alles ist angerichtet für ein rauschendes Filmfest.

(lfd)