Die Avengers bedanken sich per Video bei den Fans

Im Marvel-Kinouniversum jagt ein Superlativ den nächsten. Am 26. April steht bereits wieder ein vorprogrammierter Kassenschlager an. "Avengers: Infinity War" kommt in die (österreichischen) Kinos und läutet das vorläufige Finale der Superheldentruppe ein. Eine Personalrochade ist im Anrollen; die altgedienten Heroen (wie Robert Downey Jr.'s Iron Man und Chris Evans' Captain America) sollen durch neue ersetzt werden.

Dankeschön an die Fans

Bevor die Marvel Studios in ein neues Zeitalter starten, bedanken sie sich jedoch herzlich bei ihren Fans. In einem frisch veröffentlichten Video streuen die Avengers-Darsteller - unter anderem Mark Ruffalo (der Hulk) und Tom Holland (Spider-Man) - den Anhängern der Filme Rosen.

Dank gilt den Fans nicht nur für ihre Treue, die die internationalen Kinokassen regelmäßig zum Klingeln bringt, sondern auch für ihre unglaubliche Cosplay-Kreativität, ihren Einsatz auf Twitter und dafür, nach dem Kino-Erlebnis auch die Comic-Vorlagen zu lesen.

Avengers: Infinity War

(lfd)