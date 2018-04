Die Avengers erobern die Wiener Bim

Ein außergewöhnlicher Gegner erfordert ein ungewöhnliches Team: Superschurke Thanos legt sich in "Avengers: Infinity War" mit den mächtigsten Helden der Erde (und ihren Verbündeten, den Guardians of the Galaxy) an.

Disney rührt derzeit kräftig die Werbetrommel für den Comic-Movie-Blockbuster und verpasste dem Bim-Wartehäuschen gegenüber der Wiener Oper ein buntes Avengers-Outfit. Mehr dazu in unserer Bildergalerie (siehe oben).

Der Trailer von "Avengers: Infinity War":



"Avengers: Infinity War" startet am 26. April 2018 in den österreichischen Kinos.

