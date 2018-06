Der Predator ist dank der Gentechnik noch fieser

Und der hat es in sich. Der Gentechnik sei dank ist verfügt der tödliche Jäger nun über noch mehr außergewöhnliche Jagdeigenschaften, ist größer und stärker. Die Aliens haben sich da bei anderen Spezies bedient, um sich genetisch upzudaten. Perfekte Grundvoraussetzungen also, ihn in einem kleine US-Kaff loszulassen.

Gentechnische Supermonster

Eine in Ungnade gefallene Truppe von Ex-Soldaten, angeführt von "Narcos"-Star Boyd Holbrook, stellen sich den scheinbar unbezwingbaren Monstern in den Weg, nachdem die durch einen unglücklichen Zufall von einem jungen Buben auf die Erde zurückgeholt worden sind.

Der neue Trailer macht große Lust auf den Streifen von Shane Black, der dem schon etwas angestaubten Franchise neues Leben einhauchen will.

Die Jagd ist in heimischen Kinos ab dem 14. September eröffnet.

(baf)