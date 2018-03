Emojis schlagen Sadomaso bei den Anti-Oscars

Diesen Filmpreis stellt man sich nicht so gerne auf den Kaminsims: Einmal im Jahr werden die Razzies - so der Spitzname der Golden Raspberry Awards, zu deutsch die Goldenen Himbeeren - für die schlechtesten Leistungen in der Filmindustrie vergeben. Der Name leitet sich vom englischen Idiom "to blow a raspberry" (ein Furzgeräusch imitieren) ab.

Selten nehmen die Sieger ihre Himbeeren tatsächlich in Empfang (Halle Berry war etwa mutig genug, als sie für "Cat Woman" gewann), da sie in diesem Fall im Grunde als Verlierer auf der Bühne stehen. Auch heuer blieben die Stars der Verleihung fern. Trotz des fehlenden Glamours sorgte die Gala aber für großartige Unterhaltung.

"Fifty Shades Freed" holt nur zwei Razzies

Ein Favorit musste sich heuer mit den Nebenkategorien zufriedengeben. Der dritte und (vorerst) letzte Teil der "Fifty Shades of Grey"-Reihe holte sich lediglich die Goldenen Himbeeren für "Beste Nebendarstellerin" (Kim Basinger) und "Schlechteste Fortsetzung".

Fifty Shades of Grey - Befreite Lust (3. Teil)

Der große Triumphator des Abends war "Emoji - Der Film". Das Animationsabenteuer räumte in den Kategorien "Schlechtester Film", "Schlechtestes Drehbuch", "Schlechteste Screen Combo" und "Schlechtester Regisseur" (Tony Leondis) ab.

Hier die Liste sämtlicher Preisträger:

Schlechtester Film: "Emoji - Der Film"

Schlechteste Fortsetzung (oder Remake/Rip-off): "Fifty Shades Freed" (deutscher Titel: "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust")

Schlechtester Hauptdarsteller: Tom Cruise in "Die Mumie"

Schlechteste Hauptdarstellerin: Tyler Perry in "BOO! 2: A Madea Halloween"

Schlechtester Regisseur: Tony Leondis für "Emoji - Der Film"

Schlechtestes Drehbuch: "Emoji - Der Film"

Schlechteste Screen Combo: "Emoji - Der Film"

Schlechteste Nebendarstellerin: Kim Basinger in "Fifty Shades Freed"

Schlechtesteter Nebendarsteller: Mel Gibson in "Daddy's Home 2"



