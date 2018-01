Die Oscar-Nominierungen live im Stream

Am Dienstag-Nachmittag (14.22 Uhr hierzulande) werden in Los Angeles die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars bekanntgegeben.

Zu den Favoriten zählen die Filme "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" und "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Gute Chancen haben allen voran Filme, die bereits für einen Golden Globe ausgezeichnet wurden. HIER alle Golden-Globe-Gewinner im Überblick.

Österreich ist nicht dabei

Die 90. Oscar-Verleihung findet am 4. März im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Österreich wird sich heuer nicht auf der Liste für den besten fremdsprachigen Film finden - das ist bereits bekannt. Michael Hanekes "Happy End", hat es nämlich nicht auf die im Dezember veröffentlichte Shortlist geschafft.

Die Rekorde der Oscars in Bildern

Goldene Himbeere

Am 3. März werden übrigens die schlechtesten Filme und Dasteller mit der Goldenen Himbeere ausgezeichnet. Unter den heurigen Nominierten finden sich zahlreiche bekannte Schauspieler, einige von ihnen schon Oscar-prämiert.

Unter anderem sind Jennifer Lawrence, Tom Cruise, Javier Bardem, Emma Watson oder Sir Anthony Hopkins für Filmrollen im vergangenen Jahr für einen der Awards nominiert. HIER gibt's alle Nominierungen für die Goldene Himbeere im Überblick.

(LM)