Die Outdoor Oscars kommen nach Wien

Einmal im Jahr wird das Örtchen Banff im kanadischen Distrikt Alberta zum Mekka aller Outdoor-Filmschaffenden. Im Rahmen des Mountain Film Festivals (vor allem) Dokus über die wagemutigen, visuell atemberaubenden Einsätze verschiedenster Extremsportler prämiert.

Die besten Filme der "Outdoor Oscars" werden anschließend auf Welttournee geschickt. In Wien macht die Tour heuer am 26. April in der UCI Millenium City halt. Infos und Tickets finden Sie auf der Website des Events, einen Überblick über das Programm in unserer Bildergalerie (siehe oben).





(lfd)