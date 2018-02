Die besten GIFs zum 30er von "Bloodsport"

Jean-Claude Van Damme war so freundlich, uns via Twitter daran zu erinnern, dass "Bloodsport" heute 30. Geburtstag feiert. Der Actioner zählt zu Van Dammes beliebtesten Streifen. Als Frank Dux kehrt er dem US-Militär den Rücken, um an einem tödlichen Martial-Arts-Turnier in Hongkong teilzunehmen.

Legendär sind unter anderem jene Szenen des finalen Duells mit dem niederträchtigen Chong Li (Bolo Yeung), in dem Dux blind gegen ihren Gegner bestehen muss.

Zahlreiche GIFs beschwören die verschwitzte Macho-Magie von "Bloodsport". Einige der besten zeigen wir Ihnen hier:

