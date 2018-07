Die derbste "Deadpool 2"-Szene wird nachgereicht

Es sind vor allem zwei Dinge, die Deadpool aus dem Comic-Movie-Mainstream hervorstechen lassen: Das R-Rating (also nicht jugendfreie Gewaltszenen und Pointen) und die Verschmelzung der Erzählebene mit der Wirklichkeit. Die Abspann-Szene von "Deadpool 2" lieferte die perfekte Kombination beider Markenzeichen.

ACHTUNG, der folgende Text enthält SPOILER für "Deadpool 2"!

In der Mid-Credits-Scene des Actioners reist Deadpool per Zeitmaschine in die Vergangenheit, um alte Gräuel ungeschehen zu machen. Erst rettet er seine zu Beginn des Films verstorbene Freundin, erschießt dann den bei den Fans verhassten Deadpool aus "X-Men Origins: Wolverine" und anschließend auch noch seinen eigenen Darsteller Ryan Reynolds, gerade als dieser für den - ebenfalls bei den Fans verhassten - DC-Film "Green Lantern" zusagen will.

Baby Hitler

Ursprünglich hätte der Abspann-Gag aber ein weiteres Segment enthalten sollen, das sogar abgedreht wurde: Deadpool steuert das Österreich des späten 19. Jahrhunderts an und erschießt Baby Hitler. Die Szene schaffte es nicht in den finalen Cut. "Auch für uns gibt es eine Linie, die wir nicht übertreten wollen", erklärte Paul Wernick, einer der Drehbuchautoren des Films (via "Filmstarts").

Extended Cut

Fürs Kino war die Pointe zu heftig, auf Blu-ray wird sie aber im Rahmen eine erweiterten Fassung, des "Super Duper $@%!#& Cut", zu sehen sein. Dazu gibt's mehr Yakuza-Kampfszenen, mehr dreckige Witze von den Gaststars Alan Tudyk und Matt Damon, Cable (Josh Brolin) beim Erstellen seines Waffenarsenals und vieles mehr. Die Blu-ray von "Deadpool 2" erscheint Ende August 2018.

(lfd)