Die neue Lara Croft spricht über ihre Brüste

Woran denken Sie, wenn die Worte Videospielreihe, Archäologie und Doppel-D in einem Satz fallen? Wer in seiner Jugend (und darüber hinaus) auch nur peripher mit den "Tomb Raider"-Games in Kontakt gekommen ist, wird auf diese Frage sofort mit "Lara Croft!" antworten.

Ein knappes Outfit, die dunklen Haare zu einem Zopf gebunden, zwei gewaltige Pistolen an der Hüfte und eben eine üppige Oberweite - das sind die Markenzeichen der Actionheldin, in deren Rolle man sich durch Labyrinthe zockt und knifflige Rätsel löst.

Zweimal schaffte Lara bereits den Sprung ins Kino. Angelina Jolie (42) verkörperte die Archäologin 2001 und 2003 und brachte dabei die passenden Maße für die Rolle mit. Am 16. März 2018 startet der neue "Tomb Raider"-Streifen in den österreichischen Kinos. In der Hauptrolle wird Alicia Vikander zu sehen sein - das aber ohne Doppel-D.

Mehr als der Vorbau

Gut so, schließlich sollte Lara Croft nicht auf ihren Busen reduziert werden. Viele Fans zeigten sich dennoch irritiert von der Besetzung. Im Interview mit Graham Norton (via "BILD") äußerte sich nun auch Vikander selbst zu der Debatte. "Meine Brüste sind nicht so spitz wie die der ersten Lara", meinte die Schauspielerin.

Dort wo es wirklich ankommt, hat die gebürtige Schwedin aber absolut das Zeug für den Part. "Ich bin großer Fan von Lara, habe schon als kleines Mädchen all ihre Bewegungen nachgeahmt", so Vikander. Um ihren Körper genügend zu stählen, um der taffen Abenteuerin gerecht zu werden, bedurfte es trotzdem eines enormen Aufwands: "Es dauerte vier Monate, bis ich in Form war. Vor allem meine Arme waren super untrainiert."





(lfd)