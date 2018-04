Die versteckten Hinweise in "Avengers: Infinity War"

Easter Eggs - also Ostereier - nennen die Amerikaner Referenzen, Querverweise und Insider-Schmähs, die in Filmen versteckt werden, um aufmerksamen Popkulturkennern eine Freude zu bereiten (Steven Spielberg drehte zuletzt einen ganzen Film darüber). ACHTUNG: Über Easter Eggs zu schreiben, ohne SPOILER für den betreffenden Streifen mitzuliefern, ist praktisch unmöglich. Wer also nicht zu viel über "Avengers: Infinity War" erfahren möchte, sollte an dieser Stelle aufhören zu lesen.

10

Wie in jedem Comic Movie gibt es auch im aktuellen Mega-Blockbuster zahlreiche verborgene Details zu entdecken. Eines ist gleich zu Beginn im Logo der Marvel Studios enthalten. Die Buchstaben I und O verwandeln sich in die Zahl 10 - im Mai 2018 feiert nämlich der erste Film ("Iron Man") aus dem Marvel-Kinouniversum sein 10-jähriges Jubiläum.

Jetzt hat auch Loki einen Hulk

"Ich habe eine Armee", drohte der trickreiche Ase im ersten "Avengers"-Abenteuer (2012). "Wir haben einen Hulk", antwortete Tony Stark aka Iron Man (Robert Downey Jr.) siegessicher. Nun bringt Loki den Sager. Oberbösewicht Thanos (im O-Ton von Josh Brolin gesprochen) zeigt sich allerdings wenig beeindruckt.

Morgan Stark

Bevor das eigentliche Actionfeuerwerk beginnt, erzählt Tony seiner Frau Pepper (Gwyneth Paltrow) von einem Traum, in dem die beiden ein Baby namens Morgan haben, das nach einem "verrückten Onkel" benannt wurde. In den Marvel-Comics hat Tony einen rachsüchtigen Cousin namens Morgan.

"Arrested Development"

Die Brüder Russo führten nicht nur bei "Avengers: Infinity War" Regie, sondern inszenierten vor einigen Jahren auch Episoden der Serie "Arrested Development". Ein passendes Easter Egg bauten sie schon in "Captain America: Civil War" ein. Nun gibt es ein neues:

Arrested Development easter egg in the leaked Avengers: Infinity War clip. A reference to Tobias Fünke after he auditioned for the Blue Man Group. pic.twitter.com/lyVi3NJ9Oh — GuruKid (@FunWithGuru) 26. November 2017

ACHTUNG, großer Spoiler

... nach dem Trailer von "Infinity War":



Was in der Post-Credit-Scene des Films passiert, wird an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel: In der Sequenz ist ein Symbol zu sehen, dass die Ankunft von Superheldin Captain Marvel (Brie Larson) ankündigt.

"Avengers: Infinity War" startet am 26. April in den österreichischen Kinos.

(lfd)