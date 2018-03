Diese Oscar Kandidaten haben die besten Chancen

Am 4. März (nach mitteleuropäischer Zeit in den frühen Morgenstunden des 5. März) geht im Dolby Theater von Los Angeles die 90. Oscar-Verleihung über die Bühne. "Heute.at" tickert live! Bei den vorangegangen Großveranstaltungen der Award Season, von den Golden Globes bis zu den Screen Actors Guild Awards, haben sich bereits einige Top-Anwärter herauskristallisiert. Die Wettquoten sprechen in den meisten Kategorien ebenfalls eine recht deutliche Sprache.

Auf Prognosen amerikanischer Preisverleihungen hat sich unter anderem die Website "Gold Derby" spezialisiert. Für die Oscars 2018 sieht sie in der wichtigsten Sparte "Beste Picture" Martin McDonaghs "Three Billyboards Outside Ebbing, Missouri" (Quote: 6/1) nur knapp vor Guillermo del Toros "Shape of Water" (13/2). Dafür werden dem mexikanischen Filmemacher die besten Chancen für den Regie-Oscar attestiert. Mit einer Quote von 9/5 liegt er klar vor Christopher Nolan ("Dunkirk", 4/1) und Greta Gerwig ("Lady Bird", 5/1).

Bei den Hauptdarstellern gilt Gary Oldman ("Die dunkelste Stunde") als sichere Bank auf den Academy Award. Bei den Damen liegt Frances McDormand ("Three Billboards") knapp vor Saoirse Ronan ("Lady Bird").

Hier die weiteren Favoriten laut "Gold Derby":

Nebendarsteller: Sam Rockwell ("Three Billboards")

Nebendarstellerin: Laurie Metcalf ("Lady Bird")

Adaptiertes Drehbuch: James Ivory ("Call Me by Your Name")

Drehbuch: Greta Gerwig ("Lady Bird")

Kamera: "Blade Runner 2049"

Kostümdesign: "Der seidene Faden"

Filmschnitt: "Dunkirk"

Make-up & Hairstyling: "Die dunkelste Stunde"

Produktionsdesign: "Shape of Water"

Soundtrack: "Shape of Water"

Original-Song: "Coco"

Animationsfilm: "Coco"

Dokumentarfilm: "Faces Places"

Fremdsprachiger Film: "Eine fantastische Frau"

Kurzfilm: "Dear Basketball"

Kurzdoku: "Alone"

Animationskurzfilm: "In a Heartbeat"

Tonschnitt: "Dunkirk"

Sound Mixing: "Dunkirk"

Visuelle Effekte: "Planet der Affen: Survival"

