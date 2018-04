Diese Stars spielen die Loser in "It: Chapter 2"

Die erste Runde zwischen Horrorclown Pennywise (Bill Skarsgård) und dem Losers' Club ging an die jungen Verlierer. Die Fortsetzung "It: Chapter 2" wird die Geschichte der Kids weitererzählen - und das auf zwei verschiedenen Zeitebenen. Neben den Kindern sind auch ihre erwachsenen Alter Egos im Einsatz.

Bill Hader als Richie

Finn Wolfhard, in "It" als Richie Tozier zu sehen, bezeichnete "Saturday Night Live"-Comedian Bill Hader als persönliche Idealbesetzung des älteren Richies. Laut "Entertainment Weekly" dürfte es nun tatsächlich so kommen. Der Vertrag mit Bill Hader steht kurz vor dem Abschluss.

Es (It) 2017

James McAvoy als Bill

Gleiches gilt für James McAvoy, der im zweiten Kapitel der Stephen-King-Verfilmung als erwachsener Losers'-Club-Anführer Bill Denbrough eingeplant ist. Der junge "Bill" Jaeden Lieberher hatte sich McAvoys schottischen Landsman Ewan McGregor für die Rolle gewünscht, aber auch eingeräumt, dass der 47-Jährige zu alt für die Rolle sein könnte.

Jessica Chastain als Bev

Bereits seit Längerem ist Jessica Chastain für die Rolle der Beverly Marsh (in "It" von Sophia Lillis gespielt) im Gespräch. Auch hier gibt es noch keine endgültige Bestätigung.

"It: Chapter 2" soll im Herbst 2019 in den österreichischen Kinos starten.

(lfd)