Diese Sundance Filme gewannen später Oscars

Wer ohne Unterstützung eines großen Studios einen Film auf die Beine stellt, möchte ihn normalerweise auch einem größtmöglichen Publikum vorstellen. Um einen passenden, finanzstarken Vertrieb zu finden, eignen sich vor allem Festivals, die auf Independent Produktionen spezialisiert sind. Das renommierteste dieser Art ist das Sundance Filmfestival, das traditionell in Park City im US-Bundesstaat Utah und heuer von 18. bis 28. Jänner stattfindet.

Noch sind die meisten Streifen im Programm relativ unbekannt, im kommenden Jahr könnten sie aber als Favoriten für die berühmtesten Filmpreise der Welt gehandelt werden. Das Sundance gilt als Sprungbrett für die Academy Awards, zahlreiche der in Utah präsentierten Produktionen heimsten später Oscars in den Hauptkategorien ein. In unserer Bildergalerie (siehe oben) erfahren Sie, welche ihrer Lieblingsfilme beim Sundance Filmfestival entdeckt wurden.

